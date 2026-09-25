25 сентября, 16:31Происшествия
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на рынок в Горловке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При ударе беспилотника по рынку в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Также предварительно известно об одном пострадавшем. Его состояние не уточняется.
Об атаке на Горловку сообщили 25 сентября. Как рассказал мэр города Иван Приходько, удары БПЛА пришлись на рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах.
Ранее ВСУ также ударили по маршрутке и автомобилю в Брянской области. В результате атаки по маршрутному такси четыре человека пострадали, а транспорт сгорел. После удара по легковому автомобилю, в свою очередь, у двух мужчин зафиксированы осколочные ранения.