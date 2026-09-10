Мужчина погиб при ударе дрона по автомобилю в белгородском Шебекине

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб мужчина, сообщили в региональном оперштабе.

Местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время атаки пострадала женщина – ее с осколочными ранениями глаза и ног доставили в районную больницу. Для продолжения лечения ее переведут в областную клиническую больницу.

Сам автомобиль после удара загорелся, однако пожарные уже потушили возгорание.

Ранее два человека пострадали при трех атаках украинских военных на многоквартирный дом в Железногорске Курской области. При этом около 500 человек, жильцов двух домов, оперативно эвакуировали.

Между тем в Воронежской области из-за ночной атаки БПЛА погибла женщина 1983 года рождения. На частный дом, где находилась женщина, упал беспилотник. После ЧП начался пожар. Кроме того, травмы получили два человека.