Два человека получили ранения при атаках БПЛА на дом в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали при трех атаках украинских военных на многоквартирный дом в Железногорске Курской области. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере MAX.

По словам главы области, за помощью врачей обратилась женщина 1947 года рождения. У нее выявлены осколочные ранения.

"Предварительно, есть еще один пострадавший", – написал Хинштейн.

Он уточнил, что около 500 человек, жильцов двух домов, оперативно эвакуировали. В случае необходимости людей направят в пункты временного размещения.

Ранее в Волоконовском округе Белгородской области дрон ударил по автомобилю. В результате атаки погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Оперштаб региона выразил соболезнования семье погибшего.

Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У мужчины диагностировали осколочное ранение шеи, а у женщины – акубаротравму.