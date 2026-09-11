Юрист Матюшенков: скрытая камера в съемной квартире грозит уголовной ответственностью

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При обнаружении скрытых аудио- и видеозаписывающих устройств в съемной квартире у человека есть полное право защитить неприкосновенность частной жизни. Об этом в беседе с RT сообщил первый замдиректора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Эксперт разъяснил, какая ответственность грозит за установку скрытых камер в съемном жилье. Поводом стала ситуация в Краснодаре, где девушка обнаружила в настенных часах спрятанное записывающее устройство.

По словам Матюшенкова, в таких случаях речь может идти о нарушении неприкосновенности частной жизни – статье 137 Уголовного кодекса РФ. Норма предусматривает наказание за незаконное собирание без согласия человека сведений о его частной жизни, составляющих личную или семейную тайну.

Максимальное наказание по части 1 этой статьи – до двух лет лишения свободы. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности или с использованием служебного положения, то по части 2 срок может достигать четырех лет.

Юрист отметил, что ключевым в подобных ситуациях остается вопрос доказывания. Сам по себе факт обнаружения камеры или микрофона в квартире еще не доказывает, что за жильцом действительно велось наблюдение и что информация о его частной жизни записывалась или передавалась третьим лицам. Под собиранием сведений понимаются умышленные действия, например личное наблюдение или прослушивание с помощью средств аудио- и видеофиксации.

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