12 мая, 15:17

В Москве нашли съемную квартиру для вечеринок на 46 спальных мест

Фото: avito.ru

Квартиру для вечеринок на 46 спальных мест можно снять от 14,5 рубля в сутки на Тверской улице в Москве. Это следует из объявления на одном из сайтов по продаже и аренде недвижимости.

В объявлении уточняется, что соседей вокруг нет, что позволяет квартиросъемщикам шуметь после 23:00. Всего в квартире площадью 130 квадратных метров 3 комнаты, которые при этом позволяют разместиться 50 гостям.

"Квартира родственника известного продюсера, снявшего голливудский "Повар на колесах" с Робертом Дауни-младшим и Скарлетт Йохансон", – указано на сайте.

В квартире есть все самое необходимое, включая бытовую технику, постельное белье, средства личной гигиены, настольные игры и даже пианино. Гостям предлагаются двухспальная кровать, односпальный диван и 4 раскладывающихся двуспальных, надувные кровать и матрас, а также 40 раскладушек.

Кроме того, в квартиру разрешено заселяться с детьми и животными, а также приносить кальян и курить на балконе. Там можно снимать фильмы, клипы или блоги. Окна, которые выходят на разные стороны, позволяют наблюдать за праздничными салютами, а также увидеть "Москву-Сити" и памятник Пушкину.

В самом доме есть круглосуточный продуктовый магазин, недалеко расположены Патриаршие пруды, культурные учреждения и рестораны. А любителям активного образа жизни доступны спортивные площадки.

Ранее в Москве нашли студию без окон площадью 2,5 квадратного метра, которую можно приобрести за 1,25 миллиона рублей. Сразу после сделки покупатель может получить московскую прописку. Помещение находится в доме на Новороссийской улице в районе Люблино.

город

