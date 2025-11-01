В Москве продают часть высотки на Котельнической набережной за 750 млн руб

Фото: скриншот сайта объявлений

Часть здания в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве выставлена на продажу за 750 миллионов рублей. Объявление доступно на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости.

Дом был построен в 1953 году, он является одной из семи сталинских высоток в Москве. Общая площадь выставленной на продажу части составляет 872,6 квадратного метра.

Речь идет о комплексе из 10 квартир с 4-го по 8-й этаж включительно. Имеется три совмещенных санузла и семь раздельных, а также 20-метровая кухня. Кроме того, в помещениях сделан евроремонт. Есть квартиры, окна которых выходят на Кремль и Кремлевскую набережную. Парковка находится на придомовой территории за шлагбаумами.

Как отметил аналитик в сфере недвижимости Александр Иванов, подобная одновременная продажа нескольких жилых помещений в "сталинках" является большой редкостью. Чаще их стараются раздробить на более мелкие площади, сделать ремонт и продать как отдельное помещение.

"В случае с высоткой на Котельнической набережной речь, скорее всего, о продаже площадей, которые ранее могли использоваться в качестве мини-отеля", – приводит слова Иванова ТАСС.

По его словам, без дробления такие объекты интересны крупным инвесторам. При этом проблема с продажей заключается в низкой доступности заемных средств.

Ранее сообщалось, что на городских аукционах Москвы за 9 месяцев реализовали 985 нежилых помещений. Общая площадь объектов превысила 180 тысяч квадратных метров. Наибольшей популярностью в январе – сентябре пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений.