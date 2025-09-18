Более 3 млн "квадратов" недвижимости приобрели инвесторы у Москвы с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года город продал почти 22 тысячи объектов нежилой недвижимости предпринимателям и физлицам, развивающим бизнес в Москве, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здания и помещения суммарной площадью свыше 3,2 миллиона квадратных метров инвесторы приобрели по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).

В результате бизнесмены получили новые возможности для развития своего дела, а горожане – объекты инфраструктуры и дополнительные рабочие места, отметил вице-мэр.

По преимущественному праву выкупа предприниматели купили почти 9,5 тысячи объектов суммарной площадью 1,8 миллиона "квадратов" – около 43% от общего числа реализованных. Остальную недвижимость приобрели по итогам торгов.

Аукционы – один из эффективных способов реализации объектов в столице, поскольку они обеспечивают прозрачность и безопасность сделки, сказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, на торги выставляются как небольшие помещения, так и отдельно стоящие здания. По результатам конкурентных процедур за 14 лет инвесторы купили у Москвы почти 1,4 миллиона "квадратов" нежилой недвижимости – порядка 12,5 тысячи объектов.

Ранее в столице на аукцион выставили историческое здание на Яузской улице. Его площадь составляет почти 80 "квадратов". Внутри можно обустроить административные, торговые и производственно-складские помещения.

Заявки на участие в торгах принимаются до конца сентября, сам аукцион пройдет 10 октября.