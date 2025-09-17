Москвичи смогут приобрести еще 29 участков для индивидуального жилищного строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы смогут приобрести еще 29 участков в ТиНАО, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что 26 территорий находятся в Троицком административном округе, 3 – в Новомосковском. Общая площадь участков составляет почти 3,5 гектара, на них можно возвести около 14 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Таким образом, количество доступных для покупки объектов в перечне выросло до 60, их общая площадь составляет около 7 гектаров", – добавил Ефимов.

Две трети участков являются крупными объектами площадью от 10 до 20 соток, они находятся за пределами Центральной кольцевой автодороги в районах Бекасово и Вороново. Также есть 3 небольших территории в районах Внуково и Коммунарка, неподалеку от станций метро "Пыхтино", "Саларьево" и "Аэропорт Внуково", отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Земля для индивидуального жилищного строительства в столице – это возможность построить собственный загородный дом, сохраняя при этом доступ к городской инфраструктуре", – добавила Соловьева.

Купить землю для ИЖС может любое физическое лицо – для этого на mos.ru существует специальный список, который регулярно пополняется. Пользователь может выбрать нужную территорию и подать заявление на ее покупку в департамент городского имущества.

Если за 30 дней других претендентов на участок не поступит, то департамент оформит договор купли-продажи. В ином случае будет проведет аукцион – начальная цена лота устанавливается в размере от кадастровой стоимости объекта.

Ранее Москва дополнительно выделила 5,8 гектара для ИЖС. На свыше чем 50 участках можно будет возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. При этом за последние 5 лет на городских торгах в столице продали свыше 600 земельных участков общей площадью 143 гектара.

