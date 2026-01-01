Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона уже находятся специалисты экстренных служб.

С вечера 31 декабря силы ПВО ликвидировали уже четыре украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

В связи с угрозой атаки дронов в столичном аэропорту Домодедово вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя некоторое время ограничения были сняты.