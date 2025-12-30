Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Краснодар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Краснодаре в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины пострадали два человека. Об этом заявили в оперштабе региона, передает News.ru.

По данным штаба, раненых госпитализировали с осколочными травмами.

Также в результате удара была повреждена контактная сеть железнодорожной станции "Краснодар сортировочный". Кроме того, обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества "ЗИП".

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в поселке Волна из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Всех находившихся на борту кораблей эвакуировали. Пострадавших среди членов экипажа и сотрудников на берегу не выявили.

До этого обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Никто из местных жителей не пострадал. На месте вспыхнул пожар площадью 100 квадратных метров.