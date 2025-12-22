Два причала повреждены на Кубани из-за атаки беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Два причала и два судна получили повреждения в поселке Волна в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всех находившихся на борту кораблей эвакуировали. Пострадавших среди членов экипажа и сотрудников на берегу не выявили.

Повреждения на причалах привели к пожарам площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают оперативные и специальные службы, которые тушат возгорание.

Незадолго до этого обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

Ранее трое мирных жителей погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. Два члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще трое получили различные травмы.