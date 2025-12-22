Обломки беспилотника повредили трубопровод на Кубани

Фото: министерство обороны РФ

Обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. На месте произошло возгорание площадью 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже тушат пожар.

Ранее обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. Спецслужбы эвакуировали жителей дома, никто из них, предварительно, не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствует.

Еще одна атака БПЛА произошла в Белгородской области, в результате нее пострадал пятимесячный ребенок. Врачи диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.