00:54Происшествия
Обломки беспилотника повредили трубопровод на Кубани
Фото: министерство обороны РФ
Обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. На месте произошло возгорание площадью 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже тушат пожар.
Ранее обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. Спецслужбы эвакуировали жителей дома, никто из них, предварительно, не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствует.
Еще одна атака БПЛА произошла в Белгородской области, в результате нее пострадал пятимесячный ребенок. Врачи диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.