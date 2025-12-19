Силы ПВО сбили 36 беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 19 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА ликвидировали в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Больше всего дронов уничтожили над территорией Белгородской области – 22 аппарата. Еще семь беспилотников сбили в Крыму, два – в Курской области и один – в Воронежской. Помимо этого, четыре цели перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее пятимесячный ребенок получил ранения в результате очередной атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Врачи диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

Еще одна атака БПЛА произошла в Липецке: обломки дрона попали в один из жилых домов. Предварительно, никто из жильцов не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствует.