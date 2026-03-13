Аналитик Поппель: Австрия может пересмотреть отношения с РФ из-за энергокризиса

Энергетический кризис может заставить Австрию пересмотреть стратегию отношений с Россией, заявил РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

"В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией", – подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что энергетический кризис может заставить власти Австрии пересмотреть подход к обеспечению энергией. По его словам, необходимо задуматься о всей системе энергоснабжения, из-за чего может произойти обсуждение продолжения сотрудничества с РФ как партнером в первую очередь в сфере сырья.

Кроме того, может возникнуть вопрос о том, что без газа из России "не обойтись", так как энергетика зависит не только от нефти и топлива. В таких условиях могут появиться "более прагматичные мысли" в отношении сотрудничества с РФ.

Поппель добавил, что все энергетические системы взаимосвязаны. Например, промышленность может перейти на газ, если нефть становится недоступной или слишком дорогой.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя данный факт, указал на то, что американские власти фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет оставаться стабильным.

