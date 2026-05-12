12 мая, 04:32

Политика

В Госдуме предложили предоставлять госуслуги в отделениях Соцфонда

Фото: Москва 24/Анна Селина

Комитет Госдумы по труду и соцполитике предложил расширить список мест, где граждане могут получить государственные и муниципальные услуги. Как сообщает РИА Новости, соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство.

Автор инициативы, глава комитета Ярослав Нилов, считает необходимым подключить к этой работе отделения Социального фонда России. Если закон примут, обращаться за нужными услугами можно будет не только в привычные МФЦ, но и в территориальные органы фонда.

Согласно пояснительной записке, региональные власти получат новое полномочие. Правительство субъекта РФ сможет назначать уполномоченный орган для предоставления услуг на своей территории. Предполагается, что это оптимизирует механизм реализации прав граждан.

При разработке документа учитывался опыт Чечни, где качество предоставления услуг через межведомственное электронное взаимодействие – одно из лучших в стране. Там жители подают запрос и получают результат в любом МФЦ или органе власти республики независимо от прописки.

По замыслу авторов предложения, Соцфонд будет принимать заявления, консультировать граждан, взаимодействовать с госорганами и выдавать готовые результаты. Это станет возможным после заключения соглашений о передаче полномочий между фондом и региональными правительствами.

Ранее в Госдуме предложили ввести для пенсионеров сроки ожидания узкого специалиста по ОМС. Авторы инициативы считают, что они должны составить не более 14 дней. Также парламентарии предложили расширить список бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.

