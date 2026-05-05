Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 18:20

Политика

В Госдуме предложили удвоить штраф перевозчикам за овербукинг

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили в два раза поднять штраф для авиакомпаний за овербукинг. Соответствующее предложение они направили главе Минтранса РФ Андрею Никитину, передает РИА Новости.

Кроме того, парламентарии предложили обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. При этом человек, который не получил место на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании.

Также факт отказа в перевозке из-за недостатка мест должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Именно на основе этого документа предлагается выплачивать компенсацию в упрощенном порядке. Это необходимо будет сделать в установленный срок, например в течение 10 дней после предоставления реквизитов для перечисления средств.

Авторы инициативы уточнили, что средства должны переводиться пассажиру независимо от стоимости возврата, его права на иные выплаты или предоставления места на другом рейсе.

Они напомнили, что сейчас штраф за отказ в перевозке для юрлиц составляет до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – до 50 тысяч рублей. Однако даже при отказе нескольким людям его размер нельзя сопоставить с экономическими последствиями для компании-перевозчика.

Депутаты считают, что предлагаемая мера поспособствует повышению экономической ответственности авиакомпаний за овербукинг и поможет точнее управлять продажей билетов. Также уменьшится число обращений в суды, а права пассажиров будут восстанавливаться быстрее. При этом граждане все равно смогут требовать полной компенсации.

Ранее глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявлял, что определенный процент билетов все равно должен продаваться через овербукинг, например 1 на 50 пассажиров. Он обратил внимание, что около 5% пассажиров, как правило, не приходят на рейс.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика