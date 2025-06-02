Депутат Москвичев: процент билетов должен продаваться через овербукинг

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Определенный процент билетов должен продаваться через овербукинг, например 1 на 50 пассажиров. Такое мнение выразил в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Таким образом он прокомментировал возможный запрет на использование сверхбронирования в России. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в ГД депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщала ранее газета "Известия".

В пояснительной записке авторы уточнили, что овербукингом признается ситуация, когда на рейс продается больше билетов, чем имеется мест в самолете. Чиновники утверждают, что такими действиями авиакомпании стремятся максимизировать свою прибыль, поскольку не все пассажиры являются на рейс, а для получения большего дохода необходимо заполнить все свободные места на борту.

"Данные действия авиаперевозчиков могут приводить к нарушению прав пассажиров. Возникают ситуации, когда авиакомпания меняет тип воздушного судна на воздушное судно с меньшей вместительностью и, соответственно, некоторые пассажиры рискуют не попасть на рейс", – подчеркивалось в документе.

Москвичев сослался на данные мировой практики, согласно которым около 5% пассажиров обычно не приходят на рейс, что, по его мнению, лишает возможности улететь тех граждан, которым это действительно необходимо.

Однако при разрешении овербукинг не должен распространиться на все категории граждан, подчеркивает депутат. Например, под исключения могут подпасть многодетные семьи. В свою очередь, попавшие на такие рейсы, но не улетевшие пассажиры смогут рассчитывать на компенсации.





Евгений Москвичев председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ущемления интересов пассажиров быть не должно. И необходимо будет наличие их согласия на сверхбронирование. И важно предусмотреть, чтобы у людей была возможность бесплатного обеда в таком случае или отдыха.

Тем не менее законопроект не будет принят в ближайшее время, отметил Москвичев. По его словам, над ним еще предстоит большая работа, включая обсуждения с общественностью.

Вместе с тем в Госдуме дорабатывают законопроект, запрещающий авиакомпаниям рассаживать родителей с детьми по разным местам. После принятия инициативы лететь они будут рядом, и дополнительно платить за место не придется.

Также чиновники подняли вопрос о повышении максимального возраста, при котором ребенка необходимо размещать на борту самолета рядом с родителем.