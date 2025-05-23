В Госдуме рассматривается обязательный возврат средств за авиабилеты

В Госдуме предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов. По мнению автора инициативы, это выгодно как для путешественников, так и для перевозчиков. Насколько целесообразно нововведение, разбиралась Москва 24.

Невозвратное возвратно?

Запретить продажу невозвратных авиабилетов предложил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Он подготовил обращение на имя Михаила Мишустина, текст которого опубликовал в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, невозможность вернуть хотя бы часть стоимости билета приводит к негативным последствиям. К примеру, пассажиры не уведомляют авиакомпании, что не полетят, из-за чего пустующее место не может приобрести кто-то другой. В результате остаются свободные кресла, а у желающих нет возможности попасть на нужный рейс, отметил Матвеев.





Михаил Матвеев депутат Госдумы Решением подобной ситуации в интересах граждан был бы запрет невозвратных билетов в принципе.

По мнению депутата, если за билет можно будет получить хотя бы небольшую сумму (в обращении указана сумма вплоть до 1 000 рублей), у пассажира будет мотивация его сдавать в случае отказа от поездки. Таким образом, место в самолете смогут купить другие желающие, указал он.

Нововведение будет выгодным и для авиакомпаний, убежден Матвеев: вернув пассажиру только часть стоимости, им удастся продать вакантное место еще раз, что увеличит доходы перевозчиков. По словам депутата, предложение особенно актуально в преддверии сезона отпусков, когда встает вопрос доступности билетов.

Решение проблемы?

Невозвратные тарифы на авиаперевозки успешно практикуются по всему миру и выгодны как для авиакомпаний, так и для пассажиров, сказал Москве 24 исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Запрет такой практики, по мнению эксперта, не исключит озвученные в Госдуме проблемы.

"Увеличить количество билетов в продаже, по моему мнению, получится только за счет легализации овербукинга. Авиакомпании прекрасно представляют, сколько на каждый рейс не приходит пассажиров, поэтому смогут продавать большее билетов, чем мест в салоне", – объяснил Пантелеев.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "АвиаПорт" При этом билетов по всем направлениям будет в достатке только тогда, когда в парк российских авиакомпаний начнут поступать новые отечественные самолеты.

Кроме того, у россиян и сейчас есть возможность вернуть деньги за несостоявшийся перелет, подчеркнул Пантелеев. Для этого можно либо приобрести страховку от невылета (такая функция доступна даже для невозвратных билетов), либо выбрать тариф с полным или частичным возвратом стоимости при отмене поездки, объяснил эксперт.

Одновременно с этим в России рассматривается введение обязательного возмещения средств в экстренных случаях даже за невозвратные билеты, рассказал в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.

"Этот вопрос с авиакомпаниями обсуждает комиссия, созданная по поручению председателя Госдумы. Среди обстоятельств, при которых возможен возврат, рассматриваются, к примеру, внезапная болезнь или смерть пассажира", – объяснил депутат.





Рифат Шайхутдинов депутат Госдумы Но возврат все равно потенциально будет возможным только в судебном порядке. Надо будет доказать, что экстренная ситуация имела место.

При этом запрет невозвратных тарифов может повысить стоимость авиабилетов в целом, предположил Шайхутдинов. Зная, что часть пассажиров получит право отказаться от перелета в последний момент, перевозчики будут закладывать повышенные риски в цену перевозок, заключил депутат.

