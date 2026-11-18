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Принц Гарри заявил о готовности вновь поступить на военную службу, если этого потребуют обстоятельства. Герцог Сассекский связал такую возможность с угрозой, которую, по его мнению, представляет Россия для Великобритании, сообщает The Telegraph.

"Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все сто процентов буду служить своей стране", – сказал Гарри.

Он также выразил мнение, что британцам "следует нервничать" из-за России.

Принц Гарри служил в британской армии с 2005 по 2015 год и дважды участвовал в военных операциях в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против российских компаний нефтяной и угольной отраслей. Под ограничения подпали "Сибур Холдинг", "Славнефть", проект "Восток Ойл", Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), "Кузбассразрезуголь" и "НИПИгазпереработка".