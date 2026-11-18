Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Актриса Юлия Пересильд впервые появилась на публике вместе с мужем – оператором Михаилом Милашиным. Об этом сообщает "СтарХит".

Пара появилась на премьере сериала "Тайный город".

О том, что Пересильд вышла замуж, стало известно в конце сентября. На праздновании своего дня рождения артистка появилась с кольцом на безымянном пальце, что вызвало предположения гостей о замужестве. Позже Пересильд прямо ответила на вопрос, отметив, что очень счастлива.

Ранее актер Иван Жидков, известный по сериалу "Солдаты", сделал предложение своей возлюбленной – актрисе Марии Чередниченко. Девушка моложе актера на 17 лет. Разница в возрасте, по словам артиста, пару никогда не смущала: вместе им легко и комфортно.