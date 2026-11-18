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Сервис на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург станет лучшим в мире. Соответствующая тема обсуждалась в ходе сессии в рамках Транспортной недели, сообщил столичный Дептранс.

В департаменте отметили, что в перспективе сеть ВСМ объединит 80% населения страны. На первой магистрали планируется внедрение биометрии при посадке, мультимедийных систем в поездах и обеспечение стабильного интернета со скоростью до 1 гигабита в секунду.

Целевой интервал движения составит 15 минут, а в Москве будут предусмотрены четыре остановки ВСМ. Для пассажиров будут доступны 14 пересадок на метро, МЦД и наземный транспорт. Также планируется организация питания в пути с разнообразным региональным меню из локальных продуктов.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что правительство Москвы выполняет все обязательства по реализации проекта ВСМ. Поезда будут ходить с тактовым расписанием, что позволит пассажирам быстро приобретать билеты и пользоваться ближайшим поездом.

Билетная система "СберТройка" будет интегрирована в региональные системы оплаты, что обеспечит бесшовность пути. Для пассажиров, сдавших биометрию, будет предусмотрен ускоренный проход в поезд – "зеленый коридор".

Также Ликсутов выразил благодарность коллегам из правоохранительных органов, которые максимально в этом помогают – делают так, чтобы система безопасности была понятной и простой в реализации.

Ранее на участке ВСМ между Москвой и Тверью смонтировали первую тестовую железобетонную балку. Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. Всего для магистрали изготовят свыше 4 тысяч таких балок.