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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Для Медведева это поражение стало первым на текущем турнире. На старте соревнований он обыграл представителя Италии Флавио Коболли. В заключительном матче группового этапа россиянину предстоит сыграть с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее уступил Алькарасу.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на Итоговом турнире WTA в Америке. В финальном матче она вышла на корт против украинки Элины Свитолиной. Россиянка обыграла ее в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 47 минут. За это время Андреева сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. Свитолина ни разу не подала навылет. У нее четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12.