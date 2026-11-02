Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал первой ракеткой мира

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его обновленная версия размещена на сайте организации.

Зверев стал 30-м игроком в истории, возглавившим мировой рейтинг. В его активе 9 550 очков. Он опередил итальянца Янника Синнера (9 450), который 6 октября сообщил, что пропустит остаток сезона из-за проблем с коленом. Третью строчку занимает испанец Карлос Алькарас (6 100).

Россиянин Даниил Медведев (3 860) сохранил пятую позицию. Андрей Рублев (2 085) располагается на 22-м месте, Карен Хачанов (1 940) – на 25-м, а Роман Сафиуллин (807) – на 71-м.

29-летний Зверев является олимпийским чемпионом Токио и победителем 26 турниров ATP. В нынешнем сезоне он впервые в карьере выиграл турниры "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и Открытый чемпионат США. Также немец дошел до финала "Уимблдона", где уступил Синнеру.

В свою очередь, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила третью строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе 19-летней россиянки 6 306 очков. На протяжении последних двух недель она не принимала участия в турнирах.

Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко.

