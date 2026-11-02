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02 ноября, 12:22

Происшествия

Сооснователь Binance опровергла слухи о романе инженера биржи с агентом КНДР

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/yihebinanc

Сооснователь криптобиржи Binance Йи Хэ назвала неправдой информацию о романе одного из инженеров площадки с человеком, якобы связанным со спецслужбами КНДР. Она отреагировала на соответствующую публикацию в соцсети X.

"Эта история драматична, но это неправда", – написала Йи Хэ.

Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило власти КНДР в причастности к масштабной хакерской атаке на Binance. После этого в Сети появилась версия о том, что инженер биржи мог быть связан с предполагаемым агентом Северной Кореи романтическими отношениями.

В ночь на 30 октября сооснователь биржи Чанпэн Чжао сообщил о приостановке ввода и вывода средств. По предварительной оценке компании, атака затронула активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Около 3 миллиардов долларов из них удалось заблокировать при помощи партнеров.

Расследование выявило новые возможные точки проникновения. Компания пообещала покрыть потери за счет собственных средств и фонда SAFU. Вскоре биржа начала возвращать пользователям затронутые взломом активы.

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