Binance оценила предварительный ущерб от возможной хакерской атаки в 6,3 млрд долларов

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Криптовалютная биржа Binance оценила масштаб инцидента с безопасностью примерно в 6,3 миллиарда долларов. Около 3 миллиардов долларов затронутых активов удалось заморозить при помощи партнеров из блокчейн-индустрии, сообщает News.ru со ссылкой на компанию.

Биржа заявила, что возьмет на себя все потери, и заверила пользователей в сохранности их средств. Для этого Binance намерена задействовать фонд защиты активов пользователей SAFU и собственные средства.

О взломе криптобиржи ранее сообщил ее сооснователь Чанпэн Чжао. Он подтвердил начало расследования и заявил, что пользователям не стоит опасаться за сохранность средств.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать компрометация ноутбука инженера DevOps. Это позволило злоумышленнику получить доступ к служебному контейнеру. Компания пообещала опубликовать подробный технический отчет после завершения расследования.