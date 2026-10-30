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30 октября, 08:36

Происшествия

Binance намерена возобновить вывод средств в течение 48 часов после взлома

Фото: 123RF.com/burdun

Криптовалютная биржа Binance ожидает, что вывод средств будет восстановлен в течение 48 часов после инцидента с безопасностью. Об этом руководство платформы сообщило на своей странице в соцсети X.

В компании уточнили, что сейчас вывод средств приостановлен для обновления системы безопасности сервиса и связанных с ним адресов. При этом депозиты, согласно сообщению биржи, продолжают работать в обычном режиме. Ожидается, что после завершения обновления пользователи снова смогут выводить активы.

По оценке Binance, общий ущерб от инцидента составил около 6,3 миллиарда долларов. Совместно с партнерами из блокчейн-индустрии компании удалось заморозить часть затронутых активов. Руководство платформы заверило, что биржа покроет все убытки, а средства пользователей находятся в безопасности.

Предварительно, причиной произошедшего могла стать компрометация ноутбука одного из инженеров Binance. По данным компании, это позволило злоумышленнику получить доступ к контейнеру сервиса и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. При этом признаков утечки закрытых ключей от кошельков специалисты не обнаружили.

Служба безопасности биржи продолжает расследование и отслеживает путь атаки, в том числе изучает взломанный компьютер, который мог стать ее отправной точкой. Подробный технический отчет с указанием первопричины инцидента обещают опубликовать после завершения проверки.

Ситуацию также прокомментировал американский предприниматель Илон Маск. Он обратил внимание на возможные риски использования подобных схем будущими моделями искусственного интеллекта.

"В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека", – написал он в социальной сети X.

О взломе криптобиржи ранее сообщил ее сооснователь Чанпэн Чжао. Он подтвердил начало расследования и заявил, что пользователям не стоит опасаться за сохранность средств. По предварительным данным, с горячих кошельков Binance могли вывести активы на сумму более 3,5 миллиарда долларов. Эмитенты стейблкоинов Tether и Circle оперативно заморозили часть средств.

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