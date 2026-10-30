Криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод средств после сообщений о взломе

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Криптовалютная биржа Binance временно остановила операции по пополнению и выводу средств на фоне сообщений о возможной хакерской атаке. Компания в социальной сети X объяснила это решение необходимостью проверить безопасность платформы и защитить активы пользователей в публикации.

Представители биржи сообщили, что специалисты проводят проверки. В компании также заверили, что возьмут на себя покрытие всех убытков, если они возникнут.

О приостановке операций стало известно после заявления сооснователя Binance Чанпэна Чжао, известного как CZ, о взломе платформы. По предварительным данным, злоумышленники могли вывести с горячих кошельков биржи активы на сумму более 5,6 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших криптобирж Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании. Затронутые ограничениями пользователи получили персональные уведомления по электронной почте и через сообщения в приложении.