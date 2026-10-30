Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры могут уточнить статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов.

В свою очередь, в аэропортах Жуковский и Шереметьево временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли. На данный момент обе авиагавани работают штатно.

Ранее 27 самолетов, не сумевших сесть в Москве, принял петербургский Пулково. После долгого ожидания вылета пассажиры 20 рейсов по решению авиакомпаний покинули самолеты и прошли в терминал, после чего их отправили в Москву альтернативными способами.

Причиной стали ограничения на полеты, введенные ранее во всех аэропортах московского узла из-за массированной атаки дронов. По данным Сергея Собянина, с вечера 29 до утра 30 октября в сторону Москвы летели 862 беспилотника.