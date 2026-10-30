Причиной пожара с 168 жертвами в Гонконге могла стать непотушенная сигарета

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Пожар в жилом комплексе в Гонконге, жертвами которого стали 168 человек, предположительно, начался из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Согласно докладу независимой организации, который приводит RTHK, на месте происшествия нашли два окурка и обгоревший остаток третьего. Жители рассказывали, что видели курящих рабочих, а сами окурки лежали на строительных лесах.

Как заявили авторы материала, прямых доказательств того, что зажженные сигареты стали причиной возгорания, нет. При этом, как отмечено в отчете, "существует достаточно экологических доказательств, подтверждающих это утверждение".

Усилить последствия пожара могли несколько факторов: применение неогнестойких материалов, проблемы с противопожарным оборудованием и нарушения при строительных работах.

Комплекс в районе Тай По загорелся 26 ноября 2025 года. Огонь перекинулся на соседнее здание, в котором жили примерно четыре тысячи человек.

Для тушения привлекли 767 пожарных и 400 полицейских, задействовали 128 единиц пожарной техники и 57 машин скорой помощи. Отмечалось, что возгорание началось с бамбуковых строительных лесов, возведенных вокруг домов по плану реновации комплекса.