Студентов московских вузов и колледжей приглашают на лекции об истории города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стартовал просветительский проект "Лекторий "История.РФ. Москва", участниками которого могут стать студенты столичных учебных заведений и молодые люди, приехавшие учиться из других регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Инициативу запустил проект "Молодежь Москвы" совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики.

Председатель комитета Екатерина Драгунова рассказала, что в октябре и ноябре для студентов организуют встречи с историками, посвященные прошлому столицы, важным событиям и людям, повлиявшим на ее развитие. Она отметила, что такие встречи помогают молодым людям лучше узнать историю города и воспитывают любовь к родному краю. По ее словам, лекции в вузах и колледжах проводят ведущие специалисты в области истории.

К проекту присоединились ученые, преподаватели и представители московского отделения РВИО. Первые занятия уже прошли. Научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Константин Аверьянов выступил перед учащимися колледжа современных технологий и медицины с лекцией о Московском Кремле.

В Государственном университете по землеустройству студенты узнали о роли столичного метро в годы Великой Отечественной войны. Об этом им рассказал учитель истории и обществознания школы № 854, эксперт московского отделения РВИО и победитель конкурса "Педагог года Москвы – 2025" Александр Оджо. Педагог подчеркнул, что в столичные учебные заведения приезжают молодые люди со всей страны, поэтому такие встречи позволяют познакомить их с историей Москвы.

Ближайшая лекция запланирована на 31 октября. Историк и учитель высшей квалификационной категории Андрей Яковлев, победитель пятого сезона всероссийского конкурса "Знание. Лектор" и полуфиналист телешоу "Классная тема", расскажет студентам о битве под Москвой.

В ноябре перед учащимися выступят историк и писатель Александр Мясников, автор серии книг "Собиратели земли Русской", а также кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания школы № 641 имени С. Есенина Станислав Аманов.

Еще одну встречу проведет историк и учитель высшей квалификационной категории Анна Борисова. Ее выступление будет посвящено архитектору Матвею Казакову и его наследию. Тема лекции – "Матвей Казаков – архитектор-легенда: ценности и миссия создателя усадьбы".

Исполнительный директор московского отделения РВИО, заместитель директора Музея памяти и участник специальной военной операции Николай Орлов отметил, что общество уделяет особое внимание краеведению, уважению к малой родине и памяти о подвигах предков. Изучение истории конкретного города, по его словам, помогает понять, как местные события связаны с историей всей страны, и делает прошлое Отечества более близким и понятным молодому поколению.

Помимо образовательных встреч, в проекте "Молодежь Москвы" действует направление "Город героев". Оно объединяет патриотические мероприятия для молодых людей: церемонии возложения цветов, встречи с участниками СВО, экскурсии по местам боевой славы, тематические кинопоказы и исторические диктанты. В программу также входят спортивные тренировки и мастер-классы, на которых ветераны обучают участников прикладным навыкам.

С февраля этого года в столице работает патриотический клуб "Город героев Москва". В объединение входят ветераны боевых действий, сотрудники ведомственных структур и жители города, получившие высокие государственные награды.

Клуб помогает им и членам их семей участвовать в общественной жизни столицы и совместно реализовывать патриотические инициативы для молодежи. Среди основных задач объединения – сохранение исторической правды о России и передача знаний следующим поколениям. Его участники проводят открытые встречи с молодыми людьми, организуют мастер-классы и спортивные тренировки.

Проект входит в систему поддержки молодежи "Возможности для молодежи 3.0", которая призвана создавать условия для самореализации молодых людей. Она предусматривает участие в разработке передовых решений, возможности для научной деятельности, работы на государственной службе и в сфере международного сотрудничества.

Поддержка молодежных инициатив осуществляется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он помогает молодым людям осваивать востребованные профессии, строить карьеру, получать гранты на собственные проекты, отправляться в тематические поездки по стране и заниматься наукой в ведущих вузах с первого курса. Передача опыта предыдущих поколений и патриотическое воспитание молодых москвичей также относятся к задачам нацпроекта.

Также в Москве проходит осенний фестиваль колледжей "Город профессий", который продлится до 1 ноября включительно и позволит школьникам познакомиться более чем с 150 специальностями в 43 столичных колледжах, где подготовили свыше 300 мероприятий.

Участники смогут попробовать себя в разных сферах – от медицины, машиностроения и информационных технологий до финансов, педагогики, индустрии красоты и гостеприимства, поработать на профессиональном оборудовании, пообщаться с представителями предприятий и пройти профориентационные тестирования.