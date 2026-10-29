Бесплатный вебинар о патентовании ИТ-решений пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Фонд "Московский инновационный кластер" 5 ноября организует бесплатный онлайн-вебинар "Патентование ИТ-решений: возможности и особенности правовой защиты". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Предпринимателям расскажут о способах патентования и вопросах правовой защиты на всех стадиях формирования ИТ-продукта. Мероприятие ориентировано на ИТ-компании, разработчиков, стартапы, а также юристов и специалистов в области интеллектуальной собственности.

В ходе вебинара эксперты расскажут о наиболее оптимальных способах правовой охраны и использовании портфеля интеллектуальной собственности для расширения бизнеса. Отдельное внимание уделят существующим мерам поддержки Московского инновационного кластера.

Ключевой темой станут поправки в Гражданский кодекс РФ о патентной охране ИТ-решений, которые будут действовать с 1 января 2027 года. Участники узнают, какое влияние это окажет на создание патентных заявок.

С предпринимателями пообщаются руководитель центра интеллектуальной собственности фонда "Московский инновационный кластер" Дарья Шипицына и руководитель патентного отдела "Яндекса" Андрей Иншаков.

Вместе с тем 30 октября в кластере "Ломоносов" пройдет "ЛЦТ.Фест-2026", который является заключительным событием восьмого международного конкурса мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Туда приглашены ИТ-специалисты, предприниматели, студенты, эксперты и команды города.

В ходе мероприятия наградят победителей и призеров хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Финалисты покажут свои разработки, которые будут полезны городу и бизнесу.

