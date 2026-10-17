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17 октября, 14:34

Технологии

"ЛЦТ.Фест-2026" пройдет в кластере "Ломоносов" 30 октября

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"ЛЦТ.Фест-2026" пройдет в кластере "Ломоносов" 30 октября. Он станет итоговым событием восьмого международного конкурса мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" и объединит ИТ-специалистов, представителей технологического бизнеса, городские команды, экспертов и партнеров конкурса, а также студентов и молодых профессионалов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На фестивале наградят победителей и призеров хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Команды-финалисты покажут разработки, созданные для решения задач города и бизнеса, и разделят призовой фонд в 40 миллионов рублей. На подготовку проектов участникам отводилось две недели.

"ЛЦТ.Фест" станет финалом крупнейшего городского ИТ-соревнования. Участники увидят лучшие разработки хакатона и смогут напрямую пообщаться с городскими командами и представителями технологических компаний, которые формируют реальные задачи для ИТ-специалистов", – отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Финал конкурса дополнят деловая, образовательная и интерактивная программы. Среди главных площадок – образовательное пространство правительства Москвы. Гости пространства изучат городские цифровые сервисы и технологические проекты в таких сферах, как транспорт, городская среда, социальная сфера и предпринимательство.

На фестивале будут представители органов власти и компаний – постановщиков задач восьмого сезона конкурса. Правительство Москвы представят департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Федеральным центром беспилотных авиационных систем, а также столичные департаменты информационных технологий, природопользования и охраны окружающей среды, здравоохранения, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, финансов, градостроительной политики, жилищно-коммунального хозяйства, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и комитет государственного строительного надзора.

Среди компаний-участников – Positive Technologies, Yandex Cloud, "Билайн бизнес", VK Tech, группа компаний "Геоскан", ИТ-школа Ростелекома, "Фалькон Тех", а также "Газпромбанк. Тех", Россельзозбанк и особая экономическая зона "Алабуга".

Собственные технологические решения и интерактивные форматы покажут партнеры конкурса. На стендах они расскажут о проектах компаний, востребованных ИТ-компетенциях, а также об образовательных и карьерных возможностях. Прохождение квеста на стендах партнеров даст гостям возможность получить фирменный мерч. Интерактивная зона предложит игровые и прикладные форматы знакомства с технологиями анализа данных, кибербезопасности, инженерных решений и городских сервисов.

Финалистам хакатона "Лидеры цифровой трансформации" предоставят площадку для общения с постановщиками задач. Там можно будет обсудить разработанные решения и получить обратную связь от экспертов.

В деловой программе обсудят развитие цифровых продуктов, внедрение искусственного интеллекта и других технологий, аналитику данных, управление изменениями и подготовку кадров для технологических отраслей. Эксперты представят практики и инструменты, которые уже применяются в компаниях и городских проектах.

Также запланированы выступления приглашенных спикеров, тематические зоны от партнеров, профессиональный модерируемый нетворкинг и шоу-программа с хедлайнером.

На восьмой конкурс на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" зарегистрировались ИТ-специалисты со всей России и еще из 40 государств – от Казахстана и Турции до Китая и Южно-Африканской Республики. В новом сезоне разработчики прислали больше 11,5 тысячи заявок – это рекордный показатель с момента старта проекта в 2019 году.

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