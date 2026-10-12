Столичный конкурс "Лидеры цифровой трансформации" объединил 1,8 тысячи команд

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На восьмой конкурс на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" зарегистрировались ИТ-специалисты со всей России и еще из 40 государств – от Казахстана и Турции до Китая и Южно-Африканской Республики. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, в сравнении с 2025 годом количество стран-участниц выросло в полтора раза.

"В новом сезоне разработчики прислали больше 11,5 тысячи заявок – это рекордный показатель с момента старта проекта в 2019 году. По итогам отбора было сформировано 1 828 команд, которые подготовили свои технологичные решения для города и бизнеса", – рассказала Сергунина.

По ее словам, претенденты могли выбрать одно из 20 заданий, таких как создание медицинского ИИ-сервиса и платформы для поиска роботизированных решений, мобильного приложения для повышения финансовой грамотности детей и молодежи.

Впервые на конкурс приглашали участников от 16 лет. В топ-5 регионов по числу поданных заявок вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Значительная часть соискателей премии – студенты. Многие из них представляют МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Сейчас предложенные командами решения проходят техническую экспертизу, лучшие проекты презентуют на финальном этапе хакатона. Церемония награждения лауреатов запланирована на конец октября.

Победители в каждой категории получат по миллиону рублей, а занявшие второе и третье места – по 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

В этом году, помимо денежных призов, авторы наиболее перспективных разработок смогут претендовать на юношеские и взрослые разряды по спортивному программированию или даже звания мастеров спорта.

Всего за время проведения конкурса к нему присоединились свыше 60 тысяч человек. Участники создали 2,8 тысячи продуктов и сервисов для города и бизнеса.

Ранее сообщалось, что 7–8 ноября в Москве пройдет хакатон "Мос.Хаб". К участию приглашаются молодые ИТ-специалисты и студенты профильных направлений. Ведущие отраслевые компании и эксперты подготовили пять практических задач разного профиля. Конкурсантам предложат выбрать одну из них и создать прототипы цифровых решений для города.