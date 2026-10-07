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07 октября, 11:06

Технологии

В Москве пройдет международный марафон по разработке видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 28 по 30 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации пройдет международный марафон "Москва – Китай". К участию приглашаются столичные разработчики видеоигр, художники и саунд-дизайнеры. Заявки принимаются до 5 ноября от команд из нескольких человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Марафон даст возможность специалистам из двух стран пообщаться, обсудить разные подходы в создании игр и наладить профессиональные контакты", – рассказала Сергунина.

В течение трех дней команды будут разрабатывать прототип игры на заданную тему, а затем презентуют результаты жюри и потенциальным инвесторам. Участники из Китая присоединятся к мероприятию в онлайн-формате.

Столица уделяет большое внимание видеоигровой индустрии. С 29 октября по 1 ноября во второй раз пройдет Московская международная неделя видеоигр. Она охватит сотни площадок, в том числе и в других регионах России, – от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений. Участников ждут презентации новинок, кибертурниры, лекции, выставка и многое другое.

Системная работа ведется и по продвижению проектов столичных студий за рубежом. В этом году при поддержке города представители московских компаний уже побывали с бизнес-миссиями в Бразилии, Малайзии, Сингапуре, а в конце ноября они встретятся с китайскими партнерами на профильной выставке WePlay Expo в Шанхае.

Все необходимое для создания контента мирового уровня есть в Московском кластере видеоигр и анимации. Его открыли в ноябре прошлого года. В распоряжении резидентов – студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства.

Сегодня здесь работает уже 70 компаний, а в их портфеле более 250 проектов. Это первая очередь нового креативного кластера в инновационном центре "Сколково", а недавно запустили вторую – Кластер медиатехнологий. В него входят студия виртуального продакшена для съемок с 3D-графикой в реальном времени, интерактивный шоурум с VR-симуляторами, цифровыми аватарами и площадкой "Цифровой двойник Москвы", многофункциональный лекторий и конференц-зал на 300 мест для форумов и деловых событий.

Ранее в Организации развития видеоигровой индустрии призвали государство поддержать отечественных разработчиков видеоигр. В организации указывали, что в числе мер поддержки могли бы быть гранты и налоговые льготы. В частности, было предложено временно отменить НДС на реализацию видеоигр и ПО, обнулить налог на прибыль на определенный период и снизить страховые взносы.

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