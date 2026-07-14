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14 июля, 08:36

Технологии

В ГД предложили создать комиссию для оценки видеоигр с государственной поддержкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Формирование профильной комиссии для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты, позволит контролировать их контент. Об этом Агентству "Москва" заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Так парламентарий прокомментировал новость о том, что Минпросвещения подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр. Ведомство призвало отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам.

Депутат отметил, что на видеоигры начали раздавать гранты на производство, поэтому с точки зрения финансирования со стороны бюджета государство имеет полное право при заказе такого продукта делать определенные акценты.

"То есть то, что идет за госденьги, за госзаказ фактически, здесь обязательно нужно ставить регламенты, и нужна обязательно комиссия, которая будет оценивать, а что же там за бюджетные деньги разрабатывают", – пояснил собеседник агентства.

По его словам, какой-то специальный дополнительный реестр не нужен, так как в Минцифры уже есть реестр отечественных IT-решений.

"Это как раз должно быть в рыночных условиях, а то это, наоборот, привлечет лишнее внимание к этим играм и дополнительный хейт", – добавил Свинцов.

Между тем 12 московских видеоигровых компаний станут участниками крупнейшей выставки цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Китае. Мероприятие пройдет в период с 31 июля по 3 августа. Столичные компании проведут переговоры с зарубежными партнерами и продемонстрируют свои достижения.

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