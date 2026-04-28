Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:36

Политика

В России может появиться аналог прокатных удостоверений для видеоигр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила создать в России аналог прокатных удостоверений для видеоигр и поддержать отечественных разработчиков, передает ТАСС.

"Надо начать хотя бы с маленьких шагов, я говорила об элементарных моментах – прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами, которые есть, хотя бы для компьютерных игр", – подчеркнула парламентарий.

Депутат призвала работать над поддержкой структур, которые выпускают игры с традиционными ценностями.

Ранее Сергей Собянин рассказал о значении создания кластеров кино и видеоигр. По его словам, это имеет экономический и политический смыслы. Как подчеркнул мэр столицы, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Между тем создатели российской игры "Смута" объявили о выходе ее обновленной версии под названием "Смута 1612". Разработчики уточнили, что новый проект будет переведен на фреймворк "Царский выбор", созданный в рамках "Земского собора". К нему добавят систему освещения "Светлица", а также проведут глубокую оптимизацию под процессоры "Байкал".

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика