01 апреля, 18:56

Создатели "Смуты" анонсировали выход обновленной версии игры

Фото: vk.com/smuta.games

Создатели российской игры "Смута" объявили о выходе ее обновленной версии под названием "Смута 1612", сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на студию Cyberia Nova.

"Смута" получает переосмысление. Мы вернулись к материалу, который знаем и любим, и наконец дали ему раскрыться полностью. Встречайте – "Смута 1612". И да, теперь это еще и технологически новая игра", – объявили создатели.

Релиз "Смуты" состоялся 4 апреля 2024 года, а в основу сюжета лег роман Михаила Загоскина, опубликованный в 1829 году. Это экшн-RPG, которая погружает пользователя в атмосферу 1612 года. Главным героем истории стал князь Юрий Милославский, он принимает участие в сборе нижегородского ополчения, в битве за Москву и других важных событиях того времени.

В июле 2025 года компания объявила о выходе проекта "Земский собор", жанр которого определили как "шпионский экшн-детектив".

Разработчики уточнили, что новый проект будет переведен на фреймворк "Царский выбор", созданный в рамках "Земского собора". К нему добавят систему освещения "Светлица", а также проведут глубокую оптимизацию под процессоры "Байкал".

"Релиз запланирован на российские консоли под управлением ОС "Аврора", Steam Deck и консоли на базе Windows", – подчеркнули в студии.

Помимо этого, будет выпущена коллекционная версия игры в виде матрешки, в последней из которых будет содержаться флешка.

Сергей Собянин ранее рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. По его словам, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Столичные власти при помощи кластера в "Сколкове" и кинокластера планируют создать один из крупнейших в мире комплексов производства кино, медиа, видеоигр и анимации.

