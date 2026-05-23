Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с катастрофой на угольной шахте

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Это следует из послания, размещенного на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй", которая принадлежит компании Tongzhou Group, вечером 22 мая. Тогда в шахте работали 247 горняков. По последним данным, погибли 90 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются на месте происшествия, а компетентные органы проводят расследование причин ЧП. В частности, уже "взяты под контроль" ответственные за случившееся лица.

Председатель КНР Си Цзиньпин после ЧП потребовал приложить все усилия для спасения пропавших без вести, а также для оказания помощи пострадавшим. Помимо этого, он призвал организовать тщательное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законом.

