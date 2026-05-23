23 мая, 08:19

CCTV: более 50 человек погибли в результате аварии в угольной шахте на севере КНР

Более 50 человек погибли в результате аварии в угольной шахте на севере КНР – СМИ

Фото: AP Photo/Andy Wong

Свыше 50 человек погибли при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань вечером 22 мая. Тогда в шахте трудилось 247 рабочих.

В свою очередь, агентство Синьхуа уточняет, что ответственные за ЧП лица "взяты под контроль" в рамках закона. На данный момент продолжаются спасательные работы.

Ранее уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов было возбуждено после взрыва в шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения.

Руководство шахты заявило, что одного из троих пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что взрыв произошел при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте. В свою очередь, в прокуратуре заявили, что на угольной шахте в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы.

