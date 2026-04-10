Уголовное дело возбуждено после взрыва в шахте в Ростовской области, сообщили в СУ СК России по региону.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Отмечается, что взрыв произошел на шахте "Шерловская-Наклонная" при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Кроме того, прокуратура Ростовской области организовала проверку. Было установлено, что на угольной шахте в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы.

В свою очередь, руководство шахты заявило ТАСС, что одного из троих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время шахта продолжает работать в штатном режиме.

