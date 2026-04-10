10 апреля, 17:00

Уголовное дело возбуждено после взрыва в шахте в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Уголовное дело возбуждено после взрыва в шахте в Ростовской области, сообщили в СУ СК России по региону.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Отмечается, что взрыв произошел на шахте "Шерловская-Наклонная" при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Кроме того, прокуратура Ростовской области организовала проверку. Было установлено, что на угольной шахте в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы.

В свою очередь, руководство шахты заявило ТАСС, что одного из троих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время шахта продолжает работать в штатном режиме.

Ранее во Владикавказе произошел взрыв на складе с пиротехникой. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил обращения с открытым огнем.

В результате ЧП погибли 2 человека. В настоящий момент известно о 14 пострадавших, включая 2 детей. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 1 – в крайне тяжелом, за его жизнь продолжают бороться врачи.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

