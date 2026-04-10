Нарушение правил обращения с огнем могло привести к взрыву на складе во Владикавказе

Нарушение правил обращения с открытым огнем названо предварительной причиной взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 10 апреля. В результате взрыва на складе пострадали 14 человек. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что среди пострадавших есть ребенок, его состояние оценивается как стабильное.

Позднее из-под завалов было извлечено тело одного погибшего. На место были оперативно направлены подразделения МЧС по повышенному рангу сложности.

На данный момент ведется ликвидация возгорания и разбор обрушившихся конструкций. На месте задействованы свыше 145 специалистов и 39 единиц спецтехники.