24 декабря, 14:50

Происшествия
Очевидцы раскрыли подробности взрыва на Елецкой улице в Москве

Фото: Москва 24

Жильцы дома на Елецкой улице в Москве, где при взрыве погибли сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов, проснулись ночью от грохота. Об этом они рассказали в беседе с изданием "Абзац".

"Слышали громкий взрыв. Такой же, как два дня назад (22 декабря 2025 года. – Прим. ред.), – тогда действительно стены затряслись. На этот раз слабее, но он был ближе к нам. Я выходил посмотреть, но ничего не было. Спустя время приехали службы", – рассказал один из очевидцев.

Экстренные службы прибыли на место происшествия через несколько минут. Со слов жильцов, они не заметили какой-либо подозрительной активности.

"Грохот был мощный. Я вышел на балкон – ни дыма, ни огня я не видел. Никаких подозрительных личностей тоже не было. Через пару минут – быстро очень – приехала полиция. Первый взрыв я не слышал, хотя говорят, что он тоже был мощный", – сказал другой житель.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал представить к государственной награде погибших сотрудников ДПС. По его словам, они обеспечивали безопасность граждан, рискуя собственной жизнью.

Взрыв произошел ночью 24 декабря на Елецкой улице. Утверждалось, что там находится отдел МВД по столичному району Орехово-Борисово Южное.

В результате случившегося погибли Климанов и Горбунов. По версии следствия, они заметили подозрительного человека вблизи служебной машины. Когда они подошли для его задержания, сработало взрывное устройство. Неизвестный, который был рядом с полицейскими, также скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

До этого, 22 декабря, на Ясеневой улице взорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. От полученных травм офицер скончался. Предварительно, взрывное устройство установили под днищем машины.

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

происшествиягород

