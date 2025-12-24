Взорвавшего машину на юге Москвы могли обмануть мошенники

Фото: Москва 24

Взорвавшего автомобиль ДПС на Елецкой улице на юге Москвы могли обмануть мошенники, сообщает источник RT.

Утверждается, что он мог быть обманут под предлогом взлома личного кабинета на портале "Госуслуги".

В свою очередь, знакомый сотрудников ДПС, погибших в результате происшествия, рассказал, что лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов дружили с детства.

По его словам, Горбунов был старше на два года и первым пошел дежурить в ДПС, после чего позвал Климанова. Лейтенант очень ждал Нового года, чтобы отпраздновать его с маленькой дочерью.

"У Максима (Горбунова. – Прим. ред.) дочка маленькая, годика нет. Он с работы всегда к семье торопился. Ждал праздника, ведь это должен был быть первый Новый год с дочкой", – поделился знакомый.

Взрыв на Елецкой улице произошел ночью 24 декабря. Уточнялось, что по данному адресу находится отдел МВД по столичному району Орехово-Борисово Южное.

В результате взрыва погибли двое сотрудников ДПС. По данным следствия, они увидели подозрительного человека возле служебной машины, а в момент, когда они подошли ближе для его задержания, сработало взрывное устройство. Неизвестный, который находился рядом с полицейскими, тоже скончался.

Руководство и личный состав ГУ МВД по городу выразили соболезнования близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

