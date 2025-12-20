МВД: причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с ВУ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Причиной взрыва в подмосковных Химках, в результате которого погиб подросток, стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

О гибели подростка от взрыва неизвестного устройства в подмосковных Химках стало известно 20 декабря. Также травмы получили еще один подросток и 51-летняя женщина, которая находилась поблизости.

Пострадавших госпитализировали, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Минздраве Московской области уточнили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, а второго – как средней степени тяжести.

В МВД предположили, что взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством. Как сообщалось в телеграм-канале Mash, выживший при взрыве подросток рассказал, что они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало". Предполагается, что его товарищ мог пнуть взрывное устройство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники СК проводят следственные мероприятия.