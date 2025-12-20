Минздрав: состояние одного из пострадавших при взрыве в Химках тяжелое

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Состояние одного из пострадавших при взрыве неизвестного устройства в Химках оценивается как тяжелое, а второго – как средней степени тяжести, сообщили в телеграм-канале Минздрава Московской области.

Как заявила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова, территория взрыва в настоящее время оцеплена, там ведутся следственные мероприятия.

О взрыве неизвестного устройства в подмосковных Химках стало известно 20 декабря. В результате случившегося один подросток погиб, а еще один подросток пострадал. Также травмы получила проходившая мимо женщина.

На место взрыва для выяснения всех обстоятельств выехали оперативные службы. Предположительно, взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством.

Как сообщал телеграм-канал Mash, выживший подросток рассказал, что они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало".