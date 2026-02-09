09 февраля, 14:31Мэр Москвы
Собянин доложил Путину о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску реконструировать, возводить и обновлять инженерные коммуникации.
"В том же Донецке активно занимаемся водопроводами, ремонтом <…> и так далее. <…> Возводим и реконструируем целый ряд объектов", – добавил мэр столицы.
Градоначальник сообщил президенту России, что в Донецке уже возведены и приведены в порядок поликлиника, молодежный центр, здание МЧС и парк, а в Луганске – гимназия, многопрофильная больница, сквер, мост и путепровод. Собянин отметил, что работы проводятся по московским стандартам.
"По сути дела, заново (построили. – Прим. ред.). Новые объекты совершенно", – подчеркнул Собянин.
В свою очередь, как указал российский лидер, жители новых регионов должны чувствовать, что страна вместе с ними, а также то, что они являются частью РФ. Путин поблагодарил жителей столицы, Собянина и его команду за поддержку Донбасса.
Ранее Собянин сообщал, что в Донецке и Луганске с 2022 по 2025 год были восстановлены 1 100 километров инженерных сетей и более 2,6 миллиона квадратных метров дорог. Помимо этого, Москва помогает восстанавливать инфраструктуру в регионах после украинских обстрелов.
