09 февраля, 16:33

Общество
Врач Миронова связала патчи с клетками человека HAFCM с риском онкологии

Врач предупредила об опасности патчей с клетками человека HAFCM с маркетплейсов

Фото: 123RF.com/gorgev

Использование косметики с клетками человека связано с риском возникновения онкологии. Об этом Москве 24 рассказала косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.

Ранее на маркетплейсах начали продавать жидкие осветляющие патчи для глаз, в составе которых указаны культивированные клетки человека (HAFCM). Эксперт напомнила, что на территории РФ применение такого рода компонентов в косметологии запрещено.

На данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность косметики на основе таких стволовых клеток. Непонятно, как они могут подействовать на организм человека. Однако есть предположения, что из-за их способности к бесконечному делению существует риск появления злокачественных образований.
Василина Миронова
косметолог, бьюти-эксперт

При этом косметолог усомнилась в том, что в патчах примерно за две тысячи рублей действительно содержатся культивированные клетки человека, потому что это достаточно дорогостоящий продукт.

"Скорее всего, это просто маркетинговый ход и в составе ничего подобного нет. Но в любом случае косметику опасно покупать на маркетплейсах, потому что они недостаточно серьезно относятся к проверке сертификации продуктов. То есть в составе, который будет наноситься на лицо, может быть все что угодно", – предупредила Миронова.

Результатом использования сомнительной косметики может стать сильнейшая аллергическая реакция на какой-то компонент, появление высыпаний, нагноений. А если на коже уже есть повреждение, то непонятные компоненты могут попасть в кровь, и в этой ситуации последствия могут быть непредсказуемыми, подчеркнула косметолог.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила, что период холодов становится испытанием для кожи, особенно чувствительной и склонной к сухости. Поэтому ее очень важно увлажнять. Поможет крем для ежедневного ухода, в составе которого гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

