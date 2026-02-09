Врач Миронова связала патчи с клетками человека HAFCM с риском онкологии

09 февраля, 16:33Общество
Фото: 123RF.com/gorgev
Использование косметики с клетками человека связано с риском возникновения онкологии. Об этом Москве 24 рассказала косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.
Ранее на маркетплейсах начали продавать жидкие осветляющие патчи для глаз, в составе которых указаны культивированные клетки человека (HAFCM). Эксперт напомнила, что на территории РФ применение такого рода компонентов в косметологии запрещено.
При этом косметолог усомнилась в том, что в патчах примерно за две тысячи рублей действительно содержатся культивированные клетки человека, потому что это достаточно дорогостоящий продукт.
"Скорее всего, это просто маркетинговый ход и в составе ничего подобного нет. Но в любом случае косметику опасно покупать на маркетплейсах, потому что они недостаточно серьезно относятся к проверке сертификации продуктов. То есть в составе, который будет наноситься на лицо, может быть все что угодно", – предупредила Миронова.
Результатом использования сомнительной косметики может стать сильнейшая аллергическая реакция на какой-то компонент, появление высыпаний, нагноений. А если на коже уже есть повреждение, то непонятные компоненты могут попасть в кровь, и в этой ситуации последствия могут быть непредсказуемыми, подчеркнула косметолог.
Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила, что период холодов становится испытанием для кожи, особенно чувствительной и склонной к сухости. Поэтому ее очень важно увлажнять. Поможет крем для ежедневного ухода, в составе которого гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши.