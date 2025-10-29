Врач Вищипанова предупредила об опасности инъекций липолитиков против второго подбородка

Россиянки начали выкладывать видео с результатами избавления от второго подбородка за счет инъекций липолитиков. При этом эксперты предупредили, что такие процедуры грозят тяжелыми последствиями. Подробнее – в материале Москвы 24.

Красота стоит жертв?

Пользователи Сети обсуждают эффективность процедуры по коррекции второго подбородка с использованием липолитиков – препаратов для разрушения жировых клеток. Целью методики является устранение излишков ткани в области щек и подбородка для уменьшения объема лица.

При этом результатами своего преображения девушки делятся практически "в прямом эфире", поэтапно выкладывая все изменения с лицом.





пользовательница Сети Cделаю липолитик в щеки и подбородок, что может случиться?

После этого поста одна из пользователей прошла процедуру. Первые результаты стали видны уже вечером после инъекций, при этом девушка продемонстрировала и синяки на местах уколов. К пятому дню овал лица стал более четким и подтянулся, но спустя неделю следы от инъекций еще не окончательно сошли.

Однако подобные манипуляции связаны с серьезными рисками, особенно при проведении их вне специализированных учреждений. Например, после инъекций липолитиков погибла 40-летняя пациентка одной из московских клиник, сообщал телеграм-канал SHOT.

На теле пациентки были обнаружены многочисленные следы от уколов в области живота. При этом все манипуляции проводила врач с 18-летним профессиональным стажем.

"Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти женщины в частной клинике в центре Москвы, где в ходе проведения косметологической процедуры состояние женщины 1984 г. р. ухудшилось, после чего она скончалась", – сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее россияне также массово столкнулись с опасными последствиями липолитиков, которые возможно было применять в домашних условиях. Препараты, которые позиционировались как быстрая и дешевая альтернатива фитнесу и диетам, свободно продавались на маркетплейсах по цене около 2–3 тысяч рублей.

На практике вместо похудения покупатели получали серьезные осложнения. В отзывах на подобные товары пользователи сообщали о сильных болях, обширных отеках, шишках и гематомах в местах инъекций. Одна из покупательниц написала, как после укола в живот у нее моментально образовалось болезненное уплотнение, которое продолжало увеличиваться, а боль не стихала.

Агрессивное воздействие

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова пояснила в разговоре с Москвой 24, что второй подбородок появляется из-за набора массы тела, а также нередко возникает из-за генетической предрасположенности.

"То есть к этому располагает платизма (подкожная мышца шеи). Кроме того, второй подбородок возникает, если долго "сидеть в телефоне": когда человек постоянно находится в положении с наклоненной головой", – объяснила эксперт.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Также важно отметить, что процедура с липолитиками не всегда может быть эффективна. Например, она не работает, если второй подбородок образован избытками кожи из-за ее старения.

Навредить организму липолитиками возможно в том случае, если врач использует неправильную технику введения, когда препарат попадает в мышцу, предупредила эксперт.

"Это может привести к сильному воспалению с образованием инфильтрата (твердого болезненного комка). Однако это осложнение можно вылечить с помощью физиотерапии", – сказала косметолог.

Противопоказаниями к процедуре она назвала острые и хронические заболевания в стадии обострения (например, хронический гастрит, тонзиллит, фарингит, кариес, аутоиммунный тиреоидит). Также нельзя вводить вещества при индивидуальной непереносимости, однако о ней нередко узнают постфактум, добавила Егорова.

При этом врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова отметила, что раньше в России применялись так называемые прямые липолитики, содержащие фосфатидилхолин. Это вещество довольно агрессивно воздействует на ткань: оно разрушает жировую клетку, после чего высвобождаемые жирные кислоты выводятся из организма через лимфатическую систему.

"Главное осложнение такой процедуры – это возможный некроз тканей. Если препарат вводится неправильно, это может привести к омертвлению клеток. Именно поэтому ответственные косметологи уже давно отказались от введения подобных препаратов в подбородочную область для коррекции второго подбородка. По тем же причинам от их использования отказались и для работы с телом", – объяснила эксперт.

Она добавила, что в настоящее время для подобных целей применяются другие препараты, которыe зарегистрированы и разрешены к использованию. Некоторые нельзя назвать липолитиками в прямом смысле – это скорее дренажные средства, воздействующие на подкожно-жировую клетчатку. Они не дают столь ярко выраженного эффекта, как прямые липолитики, но безопасны в применении. Их используют в сочетании с аппаратными методами.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук После инъекционной процедуры нормальным явлением считается отек. Однако существуют симптомы, при которых требуется срочно обратиться к врачу. Прежде всего, это признаки воспаления, которое может развиться после любой инъекции, если были нарушены правила асептики. Тревогу должно вызвать и резкое покраснение на пятый – седьмой день после процедуры, а также потемнение кожи, появление корочки или изменение рельефа кожи.

Также для коррекции второго подбородка существуют эффективные неинъекционные методы, добавила эксперт. При наличии объема подкожно-жировой клетчатки в этой области хорошие результаты показывают аппаратные методики, такие как криолиполиз, ультраформер или монополярный RF-лифтинг. Если же речь идет о больших объемах и тяжелом лице, то единственным решением остается пластическая хирургия.

"Что касается противопоказаний, к ним также относятся беременность и лактация, онкологические заболевания в процессе лечения, острые респираторные вирусные инфекции, плюс заболевания печени и желчевыводящих путей. Это связано с тем, что высвобождаемые жирные кислоты создают дополнительную нагрузку на печень, которая занимается их утилизацией", – указала эксперт.

Ранее, когда подобные процедуры проводились, пациентам даже назначали усиленный питьевой режим и диету "стол № 5" на одну-две недели, чтобы облегчить работу печени, заключила Вищипанова.