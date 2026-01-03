Военнослужащие ОАЭ покинули территорию Йемена

Фото: depositphotos/tan4ikk

Все военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) покинули территорию Йемена. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Решение было принято эмиратскими властями в связи с прекращением участия в антитеррористической операции в Йемене. Безопасность личного состава ОАЭ обеспечиватся в координации с соответствующими партнерами.

В конце декабря командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о начале военной операции в восточной йеменской провинции Хадрамаут. Такое решение было принято после захвата провинции силами Переходного совета Южного Йемена.

Позже глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны на 90 дней с возможностью его продления.

Он связал свое решение с мятежом повстанческих элементов, который был поддержан ОАЭ, а также необходимостью противостояния перевороту, который начался еще в 2014 году. Также Аль-Алими постановил разорвать оборонное соглашение с ОАЭ.