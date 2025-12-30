Власти Йемена ввели режим ЧП на 90 дней

Фото: 123RF.com/creative09

Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны на 90 дней с возможностью его продления. Заявление было показано в эфире гостелевидения Йемена.

Кроме того, на 72 часа будут закрыты все аэропорты, порты и погранпереходы. Такое решение было принято в связи с мятежом повстанческих элементов, который был поддержан Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также необходимостью противостояния перевороту, который начался еще в 2014 году.

Также Аль-Алими постановил разорвать оборонное соглашение с ОАЭ. По его словам, силам Щит родины необходимо направиться в провинции Хадрамаут и Аль-Махра, чтобы занять там военные позиции. Силы Переходного совета Южного Йемена должны уйти.

Ранее командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о начале военной операции в восточной йеменской провинции Хадрамаут. Также решение было принято после захвата провинции силами Переходного совета Южного Йемена. В коалиции призвали мирных жителей покинуть порт в городе Эль-Мукалла.

После опубликованного заявления страны коалиции нанесли авиаудары в порту Эль-Мукалла по военному грузу, доставленному из ОАЭ для сепаратистов. В нем были оружие и боевая техника.

